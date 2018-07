Polêmica em Israel vira paródia de sucesso sertanejo brasileiro

SÃO PAULO - Dois comediantes israelenses fizeram um vídeo parodiando a música "Ai, se eu te pego", do sertanejo Michel Teló. Mas, em vez de apenas traduzir a letra, eles transformaram a música - sucesso também no país do Oriente Médio - em uma crítica a ortodoxos que se envolveram em uma polêmica no final de dezembro.

Os comediantes, Yohay Sponder, 29 anos, e Meni Malca, 32, não imaginavam que o vídeo - publicado no fim de semana em um canal que mantêm no YouTube - teria tanto sucesso. "Meni era mais cético que eu", disse Sponder ao estadão.com.br, por telefone, de Tel Aviv.

Até o início da noite desta segunda-feira, 9, a paródia, que recebeu o nome de "Música da Shikse" (algo como "gentia", mas em tom pejorativo) já havia sido vista quase 146 mil vezes apenas no canal deles - e repassado incansavelmente pelas redes sociais, inclusive em perfis de brasileiros.

Surpreso, Sponder indagou, durante a entrevista: "Como vocês (brasileiros) ficaram sabendo tão rápido do vídeo?" De acordo com ele, ao longo do fim de semana o vídeo se tornou um dos mais assistidos em Israel, comentado em blogs "famosos". "Dei uma entrevista para a Galgalatz (rádio do Exército) hoje de manhã", disse.

O comediante disse que decidiu usar a música de Teló (que chamou de "Nossa, nossa") para a paródia por ser "popular, principalmente na internet". Segundo ele, a canção toca bastante em rádios locais e também em academias. A letra da paródia é dele mesmo. O comediante também trabalha escrevendo letras de músicas e fazendo shows de stand-up.

Menina de oito anos

A polêmica que motivou Sponder e Malca a produzir o vídeo ocorreu na última semana de dezembro, quando um ortodoxo ofendeu e cuspiu em uma garota de oito anos - também religiosa - em Beit Shemesh, cidade próxima de Jerusalém. O homem alegou que a menina estava vestida "imodestamente".

A atitude do ortodoxo de Beit Shemesh provocou furor em todo o país. Dias depois do ocorrido, uma sexta-feira (dia de rezas no judaísmo), milhares de pessoas fizeram uma manifestação na cidade, na qual metade da população de cerca de 80 mil pessoas é ortodoxa.

"Já havíamos feito um vídeo vestidos como judeus ortodoxos em Tel Aviv, e resolvemos abordar esse assunto", contou. No vídeo, outro sucesso do canal deles no YouTube, os comediantes, também vestidos de ortodoxos, caminham pela cidade "ensinando" as pessoas como vestir bebês, cachorros e brincam com manequins.