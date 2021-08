Polêmico passaporte da vacina entra no cotidiano dos franceses

O passaporte da vacina, criticado nas ruas, mas validado pelo Conselho Constitucional, entrou em vigor nesta segunda-feira, 9, na vida cotidiana dos franceses, a fim de combater a pandemia de covid-19, que ainda não dá sinais de estar diminuindo.

Para entrar em bares, restaurantes, cinemas, teatros, hospitais, trens de longa distância ou até mesmo para tomar um café em um terraço na França, você terá que mostrar sua carteirinha branca, que também funciona na versão digial, como QR Code.

Leia Também Pelo quarto fim de semana, manifestantes vão às ruas contra passe de saúde na França

Entretanto, haverá uma semana de tolerância para que os responsáveis pelos cheques na entrada dos estabelecimentos possam se acostumar com esta nova ferramenta.

Esta é uma "restrição adicional", reconhece o porta-voz do governo, Gabriel Attal, que é essencial em um momento em que a situação de saúde continua a se deteriorar.

De acordo com números oficiais, 1.510 pacientes estavam em terapia intensiva no sábado, em comparação com 1.099 há uma semana. O número de hospitalizações aumentou de 8.368 na sexta-feira para 8.425 um dia depois.

"O passaporte e o progresso da vacinação devem nos poupar de mais toques de recolher e confinamentos", enfatiza o ministro da saúde, Olivier Véran.

Vários decretos e ordens, publicados no domingo no Jornal Oficial, fornecem detalhes práticos sobre o passaporte da vacina.

Para ser válido, o passaporte da vacina, que já está em vigor em vários países europeus, deve indicar o cronograma completo de vacinação, ou apresentar um certificado de teste positivo de pelo menos 11 dias e menos de seis meses, no caso da covid-19. Um teste negativo de "menos de 72 horas" também é aceitável.

Parcela antivacina

O passaporte não será exigido se você for ao médico Por outro lado, será necessário nos hospitais, "mas em nenhum caso deve ser um obstáculo ao acesso a cuidados úteis e urgentes", lembra-nos o ministro.

Quando os cafés abriram suas portas nesta manhã, os primeiros sinais de frustração eram visíveis entre os proprietários de estabelecimentos que tiveram que sobreviver a longos meses de fechamento.

"Eles não têm o passaporte da vacina e não há nada que eu possa fazer", diz Mirela Mihalca, apontando para dois clientes que se sentaram à mesa em um café no centro de Paris, mas cujo serviço foi recusado.

"Alguns entendem rapidamente, outros não. Vai ser difícil, nós não somos a polícia".

Estas novas disposições entram em vigor mesmo quando a mobilização contra o passaporte e a vacinação compulsória dos trabalhadores da saúde continuou a crescer no sábado, pelo quarto fim de semana consecutivo.

Cerca de 237.000 pessoas, incluindo 17.000 em Paris, saíram às ruas em protesto, de acordo com números do Ministério do Interior.

Muitos dos manifestantes eram contra o passaporte obrigatório, que eles veem como "vacinação obrigatória disfarçada". Eles consideram a coerção desproporcional e estão preocupados que um empregador possa suspender o contrato de trabalho de um empregado que não tenha um.

O governo, entretanto, prefere falar sobre os vacinados.

"O rosto de uma França que está lutando é o dos milhões de franceses que respeitaram os gestos de barreira, que cuidaram de seus entes queridos, que foram vacinados". Infelizmente, muito menos se fala deles do que da parcela antivacina, anticiência, antiestatal (...) Eu entendo o medo, tudo deve ser feito para tranquilizar as pessoas. Mas chega um momento em que é suficiente", diz Véran.

Em um café no centro de Bordeaux, o gerente David Fourton descreve o novo regulamento como uma "bagunça" que exigirá a contratação de uma pessoa extra para realizar a conferência do documento sanitário.

"E se recusarmos clientes, qual será a reação? É obrigado a desacelerar as coisas e corre o risco de ser o caos nas horas de pico.

Até sábado, 44,6 milhões de pessoas haviam recebido pelo menos uma dose (66,2% da população total) e 37 milhões haviam recebido ambas (55,1% da população).

O governo espera alcançar 50 milhões de pessoas vacinadas com uma dose até o final de agosto. Desde o discurso do presidente Emmanuel Macron em 12 de julho, mais de 6,8 milhões de pessoas agendaram data para receber sua primeira dose, de acordo com sua comitiva.

Esta semana, o chefe de estado publicou 12 vídeos nas mídias sociais, que já foram vistos mais de 60 milhões de vezes, para responder às perguntas dos franceses e insistir para que fossem vacinados.