Polícia acha 15 corpos mutilados em 2 carros Pelo menos 15 corpos mutilados foram encontrados ontem dentro de dois veículos no Estado de Jalisco, oeste do México. "Estamos no processo de investigação para saber com exatidão quantas pessoas estão dentro dos carros", disse o procurador Tomás Coronado. As mortes estariam ligadas à guerra entre cartéis.