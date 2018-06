Polícia acha 2 toneladas de urânio em prédio de La Paz

"A informação aponta para um alto nível de radioatividade, o que vamos determinar com a perícia que se realizará imediatamente", disse Pérez, revelando que o dono do material foi preso. O vice-ministro não detalhou como o material foi localizado e para onde a polícia o levou. O material estava em uma garagem do primeiro andar de um prédio "em bolsas plásticas" expostas ao tempo. Segundo Pérez, o urânio pode ter vindo do Brasil ou de outro país vizinho e, provavelmente, seguiria para o Chile. / AP