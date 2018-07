Polícia acha 7 mortos no Texas e suspeita de atirador A polícia do Estado norte-americano do Texas encontrou sete pessoas mortas a tiros na região de apartamentos de Dallas no dia de Natal e acredita que um atirador tenha sido responsável pelos disparos. O sargento de polícia de Grapevine, Robert Eberling, disse que os investigadores não estão buscando ativamente uma pessoa armada, depois de entrarem no apartamento neste domingo. Mas afirmou que as sete mortes parecem estar relacionadas. Segundo Eberling, quatro mulheres e três homens foram encontrados na mesma área de cozinha e sala de estar do apartamento. As informações são da Associated Press.