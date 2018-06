Polícia acha corpos de muçulmanos mortos em meio à tensão pré-eleitoral na Índia A polícia indiana busca pelo menos uma dezena de pessoas desaparecidas nesta quarta-feira, após a descoberta de sete corpos flutuando em um rio no parque nacional do Estado de Assam, no qual muçulmanos foram mortos em um massacre que tem afetado as eleições gerais do país.