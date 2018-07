Polícia admite erro em prisão de atriz pornô que diz ter tido caso com Trump

COLUMBUS, EUA - A chefe do Departamento de Polícia de Columbus, em Ohio, afirmou que a polícia cometeu um erro ao prender a atriz de filmes eróticos Stephanie Clifford, conhecida como Stormy Daniels, na última quinta-feira, 12, por supostamente permitir que um cliente a tocasse durante uma apresentação de strip-tease. O ato é considerado ilegal em vários Estados americanos. A atriz ganhou notoriedade após revelar ter tido um caso com Donald Trump em 2006 e atualmente trava uma briga judicial contra ele.

+ Atriz pornô que diz ter tido caso com Trump é presa nos EUA

"Um erro foi feito e eu assumo a completa responsabilidade", disse Kim Jacobs, chefe do Departamento de Polícia de Columbus. Segundo ela, os motivos que teriam levado os policiais a prenderem Stormy Daniels serão investigados internamente. A atriz foi liberada sem acusações.

Em seguida, procuradores arquivaram as denúncias contra Daniels por supostamente friccionar seus seios contra o rosto de um policial à paisana no clube de strip-tease. A justificativa seria que o contato físico entre strippers e clientes só é considerado ilegal nos casos relativos a pessoas que se apresentam "regularmente" no local, o que não era o caso dela, que fazia uma apresentação única como parte de sua tour pelo país.

+ Pagamento de Trump a atriz pornô pode ser alvo de investigação nos EUA

De acordo com os policiais que efetuaram a prisão, a atriz havia beijado duas agentes disfarçadas na bochecha antes de cometer o suposto ato ilegal. Os policiais estariam no localcomo parte de uma investigação sobre tráfico humano envolvendo clubes de strip-tease em Columbus.

Nas redes sociais, o advogado Michael Avenatti, que representa Daniels, afirmou que os policiais envolvidos na prisão da atriz mantinham perfis "pró-Trump" bastante ativos. Em um dos tweets, Avenatti afirma ter encontrado uma página de um dos agentes que utilizava um pseudônimo. Na quinta-feira, o advogado afirmou que tudo se tratou de uma "armação política" contra Stormy Daniels, que enfrenta uma briga judicial contra o atual presidente americano Donald Trump.

O clube Sirens, onde Daniels foi presa, ainda não se pronunciou sobre o caso.

+ Oligarcas russos pagaram US$ 500 mil a advogado de Trump, diz defesa de atriz pornô

Processo contra Trump

Stephanie Clifford, ou Stormy Daniels, ganhou notoriedade após revelar que, durante a campanha presidencial de 2016, recebeu um pagamento de US$ 130 mil de Michael Cohen, ex-advogado de Trump, para manter em segredo um suposto caso amoroso que teve com o magnata em 2006, pouco tempo depois de o republicano se casar com sua atual mulher, Melania.

+ Stormy Daniels libera retrato falado do homem que a teria ameaçado

Stephanie foi aos tribunais para desfazer o acordo, um litígio que ainda não foi resolvido, e denunciou intimidações de pessoas próximas ao presidente. Ela também aproveitou a popularidade para lançar uma turnê de apresentações por clubes de strip-tease nos EUA, incluindo a cidade de Columbus.

A princípio, Trump negou qualquer relacionamento com a atriz e ter conhecimento sobre o pagamento, mas depois admitiu formalmente o reembolso de mais de US$ 100 mil dólares a Cohen em 2017. //ASSOCIATED PRESS