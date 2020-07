Polícia alemã desmantela grupo neonazista que planejava atacar mesquita

BERLIM - A Polícia da Alemanha informou nesta sexta-feira, 3, uma operação contra um grupo neonazista em três Estados federados do leste do país, sob suspeita de que sete de seus membros estavam preparando um ataque com coquetéis molotov contra uma mesquita e outros a empresas imigrantes.

Segundo a polícia, armas e munições, bem como símbolos nazistas, foram encontrados na ação contra a organização Freie Kräfte Prignitz.

A operação foi realizada em seis casas em Brandenburg, Mecklenburg-Antepomerania e Saxony-Anhalt. Nenhuma prisão foi informada na operação que envolveu a participação de mais de 100 policiais.

As investigações serão realizadas pelo Departamento Penal Regional (LKA) de Brandenburg, um Estado federado nas proximidades de Berlim. Durante a operação, a polícia apreendeu vários computadores e telefones celulares.

O grupo, conhecido desde 2014, está na lista de organizações de extrema direita contrárias à ordem constitucional do Escritório Federal para a Proteção da Constituição. /EFE