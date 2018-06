Polícia alemã prende suspeito de planejar ataque em operação antiterrorista

Mais de 1.100 policiais alemães realizaram buscas em 54 casas, empresas e mesquitas em Frankfurt e outras cidades no Estado de Hesse nesta quarta-feira e prenderam um tunisiano suspeito de planejar um ataque, disseram autoridades alemães nesta quarta-feira, 1.

O tunisiano de 36 anos é suspeito de recrutar para o Estado Islâmico na Alemanha desde agosto de 2015 e criar uma rede de apoiadores com objetivo de realizar um ataque terrorista na Alemanha, disse o procurador-geral de Frankfurt em comunicado.

Segundo comunicado, a polícia realizou operações em Frankfurt am Main, Offenbach am Main, Darmstadt, Limburg e Wiesbaden, assim como outros distritos. Autoridades estão investigando 16 suspeitos com idades entre 16 e 46 anos, incluindo o homem preso.

Os planos de ataque estavam em estágio inicial e ainda não havia alvos concretos, segundo o procurador-geral.

O ministro do Interior do Estado de Hesse, Peter Beuth, disse que não há qualquer perigo imediato: "Não foi sobre prevenção de um ataque iminente - forças da segurança em Hesse interferiram precocemente para proteger cidadãos da ameaça de danos."

A polícia alemã prendeu três homens em Berlim na terça-feira por suspeitas de ligações com militantes do Estado Islâmico e planejamento de viagem ao Oriente Médio para treinamento em combate. / REUTERS