Polícia americana investiga ameaça de bomba perto do Capitólio

WASHINGTON - Um veículo suspeito perto da sede do Congresso, em Washington, está sendo investigado nesta quinta-feira, 19, por suspeita de conter explosivos. A caminhonete foi encontrada perto da Biblioteca do Congresso. A operação levou à retirada de pessoas e o isolamento de vários edifícios na capital, incluindo da Suprema Corte dos EUA, meses depois de uma insurreição mortal no Capitólio, em 6 de janeiro.

Vários carros da polícia e ambulâncias foram vistas nos arredores do perímetro do Capitólio, equanto oficiais e agentes do FBI inspecionavam a região. "Se trata de uma investigação ativa de ameaça de bomba", informou a Polícia do Capitólio em seu perfil no Twitter. A investigação se concentra em um homem que, segundo a polícia, conduziu a caminhonete até próximo da Biblioteca do Congresso e afirmou que ela continha explosivos. Uma fonte policial dos EUA disse que a presença de explosivos, porém, ainda não foi confirmada

O chefe da Polícia do Capitólio, Thomas Manger, disse a repórteres que o homem parecia ter um detonador nas mãos. Agentes do FBI estavam tentando negociar com o homem. "Estamos tentanto obter a maior quantidade de informação possível para encontrar uma maneira de resolver isso de maneira pacífica", disse Manger, que se negou a identificar o suspeito ou dar detalhes sobre ele. "Não sabemos quais são os motivos nesse momento."

Um vídeo transmitido ao vivo no Facebook parecia mostrar um homem falando dentro de uma caminhonete estacionada na calçada da Biblioteca. "A revolução está acontecendo, está aqui", disse o homem. "Estou tentando falar com o (presidente dos Estados Unidos) Joe Biden pelo telefone." A polícia não disse se o vídeo foi feito pelo suspeito.

A sede do Comitê Nacional do Partido Republicano, que fica perto, também foi esvaziado e a estação de metrô Capitol Hill foi fechada por precaução. “A Casa Branca está monitorando a situação e recebendo atualizações”, disse um funcionário do governo Joe Biden.

A prefeita de Washington, Muriel Bowser, disse que foi informada sobre essa "situação em evolução" e anunciou que a polícia da capital federal estava cooperando com outras forças presentes.

Tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados estão em recesso, mas há assessores e assistentes trabalhando nos gabinetes dos legisladores. "Minha equipe e nosso prédio perto do veículo foram esvaziados com segurança", tuitou o legislador democrata Raja Krishnamoorthi.

O complexo do Capitólio está sob forte segurança desde o ataque de 6 de janeiro por partidários do ex-presidente republicano Donald Trump, que procuraram evitar a certificação da eleição de Biden. E, em 2 de abril, um policial foi morto e outro ferido quando um jovem dirigiu seu carro contra um posto de controle que protegia a entrada, antes de ser morto. /AFP e REUTERS