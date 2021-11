Polícia antiterrorista britânica detém três homens após explosão de carro

LONDRES - A polícia antiterrorista britânica anunciou na noite deste domingo, 14, que prendeu três homens no âmbito da investigação sobre a explosão de um veículo em frente a um hospital feminino em Liverpool, no norte da Inglaterra, na qual uma pessoa morreu.

A polícia informou que três homens - com idades de 29, 26 e 21 anos - foram detidos na área de Kensington, em Liverpool, e presos sob a lei contra o terrorismo, em uma mensagem no Twitter.

A explosão, cujas circunstâncias ainda não são claras, ocorreu pela manhã.

A polícia antiterrorista do noroeste da Inglaterra, responsável pela investigação, especificou que "o passageiro do carro - um homem - foi declarado morto no local e ainda não foi formalmente identificado".

"O motorista - também homem - ficou ferido e continua hospitalizado em condições estáveis”.

A polícia local explicou que recebeu um alerta por volta das 11h (horário local, 8h no Brasil) e que interveio rapidamente.

"Infelizmente, podemos confirmar que uma pessoa morreu e outra foi levada para o hospital, onde está sendo tratada por seus ferimentos, que felizmente não colocam sua vida em risco", disse a polícia em um comunicado.

O carro atingido era um táxi, que parou no hospital pouco antes da explosão, disse a polícia, acrescentando que as investigações continuam para apurar o que aconteceu.

"Estamos mantendo todas as opções em aberto sobre a causa da explosão e trabalhando em estreita colaboração com a polícia local", afirmou a polícia antiterrorismo.

O primeiro-ministro Boris Johnson expressou seu apoio "a todos os afetados pelo terrível incidente em Liverpool"."Quero agradecer aos serviços de emergência por sua rapidez e profissionalismo, e à polícia por seu trabalho investigativo contínuo", escreveu Johnson no Twitter.

A área foi isolada pelos serviços de segurança e o trânsito foi interrompido próximo ao local da explosão. De acordo com imagens publicadas na mídia local, uma espessa fumaça cinza era visível perto do hospital. /AFP