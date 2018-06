Polícia atira e fere dois funcionários dos EUA Dois funcionários da embaixada dos EUA foram feridos ontem por policiais mexicanos na Cidade do México. Eles abriram fogo contra o veículo com identificação diplomática. O motorista teria desviado ao ver as armas dos policiais federais, o que provocou uma perseguição. Funcionários do governo mexicano afirmaram que os policiais pensaram que o carro pertencia a um grupo suspeito de sequestros na região.