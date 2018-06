Polícia encontra 86 refugiados escondidos em caminhão na Áustria

A polícia austríaca informou ter encontrado 86 refugiados escondidos e amontoados em um pequeno caminhão que foi parado por oficiais em uma rodovia perto do município de Sankt Pölten. Foram encontradas pessoas do Afeganistão, Iraque e Paquistão. Entre elas, 16 crianças e um mulher grávida de oito meses. O motorista do caminhão fugiu e está sendo procurado.

A polícia disse que os refugiados contaram que estavam na estrada há 12 horas, após terem feito uma longa caminhada, no entanto, se recusaram a dizer onde a viagem de caminhão teve início. Eles foram encaminhados para serem atendidos pela Cruz Vermelha.

As temperaturas na capital, Viena, atingiu 36ºC neste sábado. Fonte: Associated Press.