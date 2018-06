Polícia belga detém 5º suspeito de participar de plano terrorista

Autoridades belgas dizem ter capturado um quinto suspeito participar do planejamento de um grande ataque à polícia. Ele deve se juntar a outros três indivíduos presos sob a acusação de participar do mesmo plano, e a uma quarta pessoas acusada de ligação com jihadistas belgas que foi preso no domingo, em Atenas.

A polícia belga afirma que o grupo estava a apenas horas ou dias de lançar o ataque. Entre os três presos, está o sobrevivente da ação policial em Verviers, na semana passada, quando policiais entraram em confronto com extremistas, matando dois deles. / Associated Press