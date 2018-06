Polícia belga libera três detidos por supostos planos de atentados em Bruxelas

BRUXELAS - Três indivíduos detidos na última quinta-feira, 31, em conexão com um suposto plano para atacar policiais e militares na capital belga, Bruxelas, foram soltos após interrogatório, segundo o Ministério Público do país.

Apenas dois homens acusados de planejar os ataques permanecem sob custódia como parte das investigações. Os suspeitos negam as acusações.

As autoridades belgas afirmaram no começo da semana que frustraram planos para um atentado durante as celebrações do réveillon em Bruxelas. O prefeito da capital suspendeu a queima de fogos de artifício em meio às dificuldades da situações de segurança. As celebrações informais para o ano-novo aconteceram sem maiores incidentes. / Dow Jones Newswires