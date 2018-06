Polícia belga prende quatro suspeitos de aderir à jihad na Síria

BRUXELAS - A polícia da Bélgica deteve quatro pessoas após uma série de operações pelo país nesta sexta-feira, 30, para desmantelar uma suposta célula de recrutamento de combatentes para a Síria, disseram procuradores federais.

As ações não têm ligação com as operações antiterrorismo deste mês em que dois suspeitos foram mortos na cidade de Verviers, no leste da Bélgica, de acordo com a procuradoria.

"Isso envolve pessoas que querem ir para a Síria e lutar lá. A investigação se concentra na organização que recruta as pessoas e as envia para a Síria", disseram os procuradores federais em comunicado./ REUTERS