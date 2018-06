Polícia britânica acusa homem por ‘incidente terrorista’ em estação de metrô

LONDRES (atualizado às 11h50) - A polícia britânica acusou um homem de tentativa de homicídio após um ataque com faca em uma estação de metrô de Londres na noite de sábado, em um incidente descrito pela polícia como ato terrorista.

Policiais disseram que Muhaydin Mire, um londrino de 29 anos, iria se apresentar ao Tribunal de Magistrados de Westminster nesta segunda-feira, 7.

O agressor foi rendido com uma arma de eletrochoque taser, segundo informou a Polícia Metropolitana de Londres (MET), conhecida como Scotland Yard. A promotoria britânica ainda afirmou hoje que o celular do suposto autor dos ataques tinha imagens do Estado Islâmico e dos atentados em Paris.

Em um vídeo divulgado na internet, o suposto autor parece gesticular para duas pessoas na estação. Quando elas se aproximam, ele as ataca com a faca, de cerca de 7,5 cm, e parece ferir um deles no pescoço. Momentos depois, chega um policial uniformizado que lhe dispara o taser.

Um homem sofreu ferimentos sérios, mas sem riscos de vida, no ataque que aconteceu na estação de Leytonstone. Uma segunda pessoa teve ferimentos leves. Testemunhas disseram que o agressor supostamente gritou: "Isso é pela Síria!".

"Estamos tratando este fato como um ato terrorista", declarou o comandante Richard Walton, chefe do comando antiterrorista da MET. Ele pediu aos cidadãos para permanecerem "calmos, mas alertas e atentos", e pediu para aqueles que presenciaram o fato e conseguiram gravá-lo em vídeo ou tirar fotografias que entrem em contato com a MET.

A Grã-Bretanha está em seu segundo nível de alerta de segurança mais alto, em "severo", o que significa que um ataque é considerado altamente possível, embora não seja iminente, principalmente em razão da ameaça imposta por militantes do Estado Islâmico na Síria e Iraque.

Após saber da notícia sobre o incidente em Londres, o líder do opositor Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, escreveu em sua conta no Twitter: "O apunhalamento na estação de Leytonstone é absolutamente chocante", e expressou sua solidariedade com as famílias das vítimas.

The stabbing in Leytonstone is absolutely shocking. My thoughts are with the victim and his family. — Jeremy Corbyn MP (@jeremycorbyn) 5 dezembro 2015

O fato aconteceu três dias após o Parlamento britânico autorizar, a pedido do governo de David Cameron, estender para a Síria os bombardeios aéreos contra o Estado Islâmico, liderados pelos Estados Unidos. /REUTERS, EFE e AFP