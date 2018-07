Polícia britânica detém executiva da News Corp

Esta é a décima prisão realizada pela polícia em uma investigação dupla sobre supostas escutas telefônicas e pagamentos à polícia. As alegações concentram-se no News of the World, tabloide dominical da News Corp. que a empresa fechou recentemente após 168 anos.

De acordo com um porta-voz da executiva, Brooks permanecia em custódia à tarde (horário de Londres) junto com sua representação legal. "Ela está colaborando com a polícia no momento", disse ele, destacando que a entrevista com a polícia havia sido marcada. "Até tudo seja finalizado, não posso dizer mais nada."

O escândalo envolvendo a News Corp. envolve alegações de que o News of the World acessou de maneira ilegal caixas postais e subornou a polícia para conseguir informações. O escândalo explodiu com a informação de que em 2002 o jornal realizou escutas no telefone de uma garota de 13 anos desaparecida. Mais tarde descobriu-se que ela estava morta. Brooks era a editora do News of the World na época. As informações são da Dow Jones.