Polícia britânica investiga possível suspeito no caso Madeleine

LONDRES - Os detetives britânicos que investigam o desaparecimento em 2007 de Madeleine McCann disseram que estão investigando um homem suspeito de cometer uma série de abusos sexuais contra meninas hospedadas em locais turísticos portugueses entre 2004 e 2010.

Madeleine estava com três anos quando desapareceu de seu quarto de hotel em Praia da Luz, na região de Algarve, em Portugal, enquanto seus pais jantavam com amigos em um restaurante próximo. O caso levou a uma busca global, mas a menina não foi encontrada.

A polícia de Londres, que começou em 2011 uma revisão do caso e iniciou no ano passado uma investigação própria, disse nesta quarta-feira, 19, que está buscando mais informações sobre 12 crimes cometidos em balneários portugueses.

Em quatro casos registrados entre 2004 e 2006, um homem abusou sexualmente de cinco meninas, com idades entre 7 e 10 anos, em três resorts diferentes do Algarve, segundo a polícia. Dois dos 12 casos ocorreram na Praia da Luz. "Precisamos eliminar este homem de nossas investigações e verificar se estes crimes estão ligados ao desaparecimento de Madeleine", disse o investigador da polícia londrina Andy Redwood a jornalistas.

O homem, descrito como de pele morena e cabelo curto, escuro e despenteado, falava inglês com um sotaque de estrangeiro e aparecia no início da manhã. Em alguns casos, ele estava perturbado e deixou o hotel, informou a polícia. "Este é um agressor que tem um interesse muito, muito doentio em crianças brancas do sexo feminino, ele atacava enquanto elas estavam em suas camas", disse Redwood.

Segundo o investigador, o novo apelo por informações sobre o homem que realizou os ataques é apenas uma das "linhas prioritárias de investigação" atualmente em andamento. A polícia britânica também está em contato com homólogos de Espanha, Bélgica, Jersey, Suíça, Holanda e Alemanha sobre o caso./ REUTERS