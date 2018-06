Polícia britânica prende homem armado com facas próximo ao Parlamento

LONDRES - A polícia do Reino Unido prendeu um homem que estava armado com facas próximo ao Parlamento britânico nesta quinta-feira, 27. Os agentes disseram que ninguém ficou ferido no incidente. O suspeito foi detido com base em acusações de terrorismo.

A Polícia Metropolitana de Londres disse que o detido tem em torno de 20 anos de idade e foi preso “como parte de uma operação ainda em desenvolvimento”. O departamento informou que “não há ameaça imediata” para a população.

Testemunhas afirmaram que a polícia bloqueou a Avenida Whitehall e viram um homem no chão. Algumas imagens mostram um oficial forense olhando uma mochila preta e o que pareciam ser duas facas no chão.

A segurança foi reforçada na região depois do atentado terrorista ocorrido no dia 22 de março, quando um homem lançou um carro em direção os pedestres que caminhavam perto da Ponte de Westminster antes de matar um policial em frente do Parlamento. O agressor, Khalid Masood, foi morto pelos agentes.

A polícia britânica diz que há um aumentos dos crimes cometidos com facas em Londres desde 2016. O país enfrenta a ameaça do terrorismo internacional qualificado como “severo”, o que significa que as chances de um atentado acontecer são muito altas. /AP e REUTERS