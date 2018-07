Polícia britânica prende membros da ETA em Londres

As detenções não têm ligação com os Jogos Olímpicos, segundo comunicado do ministério.

Um dos detidos, Antonio Troitino, cumpriu 24 anos de prisão na Espanha por sua participação em mais de 20 assassinatos. Embora Troitino tivesse sido libertado no ano passado, a polícia espanhola tentou prendê-lo de novo, mas ele já havia deixado o país.

O outro detido, Ignacio Lerín Sánchez, fazia parte da equipe de logística de armamentos da ETA.

A ETA é considerada responsável pela morte de mais de 825 pessoas durante sua campanha pela independência do País Basco. No ano passado, o grupo anunciou um acordo definitivo de cessar-fogo.

As informações são da Associated Press.