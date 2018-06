Polícia britânica prende nove suspeitos de relação com terrorismo

LONDRES - A polícia britânica prendeu nove homens nesta quinta-feira, 25, em Londres, suspeitos de terem relação com atividades do terrorismo islâmico, informou a Polícia Metropolitana.

Os homens não tiveram as identidades ou nacionalidades divulgadas e foram detidos sob a acusação de serem membros de uma organização proibida ou por apoiá-la, explicou a polícia sem detalhar a qual organização terrorista estão relacionados.

Os agentes da unidade antiterrorista da Scotland Yard também realizaram buscas em 18 casas da cidade e uma na cidade de Stoke-on-Trent, no oeste da Inglaterra.

Os homens, de entre 22 e 51 anos, foram detidos como "parte de uma contínua investigação sobre atividades relacionadas com o terrorismo islâmico e não em resposta a um risco imediato para o público", acrescentou a polícia.

As detenções ocorrem um dia antes de a Câmara dos Comuns debater a possível participação da Grã-Bretanha em bombardeios contra posições do Estado Islâmico (EI) no Iraque. Há algumas semanas, as autoridades decidiram aumentar o nível de alerta de ameaça terrorista contra a Grã-Bretanha. / EFE