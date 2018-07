Polícia britânica prende suspeito no caso Savile O comediante britânico Freddie Starr foi preso ontem pelos policiais que investigam o escândalo de pedofilia envolvendo o ex-apresentador da BBC Jimmy Savile, acusado de cometer abusos contra meninas. As autoridades declararam ter prendido um homem na faixa dos 60 anos de idade por suspeitas de ofensas sexuais. As emissoras Sky News e ITV identificaram o suspeito.