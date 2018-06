Polícia britânica prende suspeito perto de vigília por vítimas de ataque

LONDRES - Uma vigília em Birmingham, na região central da Inglaterra, em solidariedade às vítimas do atentado de Manchester, foi interrompida nesta terça-feira, 23, depois de a polícia do Reino Unido ter detido perto do local um homem com uma arma branca e um taco de beisebol.

O ato em Birmingham, que contou com a presença de cerca de mil pessoas, era realizado simultaneamente com outro em Manchester, onde milhares de pessoas se reuniram hoje para lembrar dos 22 mortos e 59 feridos no atentado suicida cometido na noite de ontem durante um show da cantora americana Ariana Grande.

Os agentes dispersaram as pessoas que estavam na Praça Victoria, em Birmingham, e isolaram a área por "precaução", segundo o chefe da polícia da região, David Thompson. O motivo da ação foi a prisão do homem que estava armado com uma faca e um bastão de beisebol, segundo testemunhas, nos arredores do ato.

Outra vigília também foi celebrada em Glasgow, na Escócia. Centenas de pessoas se reuniram para prestar homenagem às vítimas do atentado ocorrido na Manchester Arena, palco do show de ontem.

Ainda hoje, mais cedo, a polícia britânica anunciou a prisão, em Manchester, de um homem de 23 anos por suposta ligação com o atentado. / EFE