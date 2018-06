Polícia britânica prende suspeitos de incêndio em navio A polícia britânica prendeu dois homens suspeitos de serem os responsáveis pelo incêndio que atingiu um navio no mar do Norte, forçando-o a retornar logo após o embarque ao norte da Inglaterra. A polícia disse hoje que dois membros da tripulação e quatro passageiros tiveram de ser levados para fora do navio para tratamento, após terem inalado fumaça. Outras 23 pessoas foram tratadas dentro da embarcação.