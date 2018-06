Polícia britânica realiza operação em Birmingham, diz TV

LONDRES - A polícia britânica realizou uma série de prisões durante uma operação em Birmingham na manhã desta quinta-feira, 23, informou a rede de TV Sky News. Ruas foram fechadas e a foi feito um cordão de isolamento durante a ação policial. Os trabalhos são parte da investigação do ataque da quarta, que deixou cinco mortos e cerca de 40 feridos.

A polícia descreve o ataque de quarta-feira como um ato terrorista e trabalha com a hipótese de que tenha relações com o islamismo.

Durante a manhã desta quinta, a Ponte Westminster continuou isolada com forte presença policial. As linhas de metrô próximas, normalmente bastante movimentadas, não podiam ser acessadas pela rua por estarem dentro do cordão.

Na quarta, um homem armado com facas e dirigindo um carro causou pânico nas imediações do Parlamento Britânico, obrigando os parlamentares a se esconder e os turistas a fugir apavorados.

O agressor atropelou um grupo de pessoas na ponte de Westminster antes de bater com seu carro contra as grades do Parlamento, apunhalar um agente da Polícia e ser abatido pelos disparos das forças de segurança, depois de matar três pessoas e ferir 40. / REUTERS