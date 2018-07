Polícia caça animais selvagens soltos em Ohio

A polícia pediu que as pessoas ficassem em suas casas e as autoridades se perguntam o que fazer com os animais mortos, já que os policiais abateram cerca de 30 dos 48 animais da fazenda durante a noite, pois tinham ordem para atirar para matar.

O xerife do condado, Matt Lutz, disse, em coletiva de imprensa que aparentemente o proprietário da Muskingum County Animal Farm, Terry Thompson, deixou os animais saírem e cometeu suicídio.

A reserva tinha tigres de Bengala, leões, leopardos, lobos, girafas, camelos e ursos pardos, entre outros. As portas das gaiolas dos animais foram abertas e as cercas da fazenda ficaram sem segurança, disse a polícia. Lutz disse que os animais são maduros, grandes e agressivos. "Não estamos falando sobre gatinhos domésticos", disse ele.

Pessoas relataram ter visto animais exóticos a uma distância de até 16 quilômetros do local. "Algum tipo de felino" foi atingido e ficou ferido numa estrada local, disse Lutz. Ursos e lobos estão entre os animais mortos.

O xerife defendeu a ação, dizendo que a polícia tinha pouco mais de uma hora antes do pôr-do-sol na terça-feira para tomar uma atitude e não tinha dardos tranquilizantes em seu poder. A polícia encontrou vários animais agressivos perto do corpo de Thompson e atirou neles. A seguir, os policiais notaram vários outros animais do lado de fora de suas gaiolas ou do lado de fora da cerca da propriedade e começaram a atirar contra eles.

Funcionários do zoológico Columbus foram para o local nesta quarta-feira, na expectativa de tranquilizar e capturar os animais remanescentes. O diretor emérito do zoológico, o apresentador de televisão Jack Hanna, defendeu o xerife contra as críticas de que os animais deveriam ter sido capturados vivos. "O que ele poderia fazer durante a noite, com tigres, leões e leopardos à solta?", perguntou ele. "Na natureza, esta situação seria diferente."

Lutz disse que seu escritório recebeu inúmeras reclamações sobre os animais da propriedade de Thompson desde 2004. As informações são da Associated Press.