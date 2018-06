Polícia chinesa atira contra manifestantes do Tibete após autoimolações, diz ONG

Um monge levou um tiro no braço depois que a polícia usou gás lacrimogêneo e abriu fogo num confronto com os manifestantes do lado de fora de uma delegacia na província de Sichuan, no oeste, que faz limite com o Tibete, disse em comunicado a organização Free Tibet, com sede na Grã-Bretanha.

O grupo não disse quando ocorreu o incidente, e a polícia na região não pôde ser contatada para comentar a declaração.

Ativistas de direitos humanos dizem que a China impede a liberdade religiosa e cultural no Tibete.

A China rejeita tal crítica, afirmando que terminou com a servidão no Tibete, levando desenvolvimento ao local.

Pessoas do Tibete na região e em outras partes da China têm protestado contra o regime chinês colocando fogo em si mesmas.

O número de autoimolações caiu recentemente, mas um monge de 37 anos colocou fogo em si mesmo do lado de fora de uma delegacia em Sichuan na terça-feira, na terceira ação mortal desse tipo em oito dias, segundo a Free Tibet.