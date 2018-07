Explosão perto de embaixada dos EUA na China deixa suspeito ferido

PEQUIM - Uma explosão no entorno da embaixada dos Estados Unidos em Pequim deixou uma pessoa ferida na tarde desta quinta-feira, 26, informa a representação americana. A vítima é considerada a principal suspeita do crime. A polícia chinesa está no local e afirma que a arma usada era um "dispositivo explosivo". A diplomacia americana, no entanto, diz que se tratou de uma bomba. O incidente ocorreu em uma área pública do complexo.

Segundo as autoridades locais, o suspeito, um homem de 26 anos da região da Mongólia, no norte da China, foi detido e sofreu ferimentos em uma de suas mãos. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Imagens postadas nas redes sociais por pessoas que estavam nas proximidades mostram nuvens de fumaça em frente à embaixada americana, que está cercada por viaturas policiais chinesas. A região no entorno da embaixada foi bloqueada. Testemunhas relatam que uma viatura policial teve o parabrisa danificado na explosão.

Funcionários das embaixadas da Coreia do Sul e da Índia, localizada nas proximidades do local do incidente, afirmaram que os trabalhos nas respectivas representações não foi interrompido e continuará normalmente.

Apesar da China estar em guerra comercial com os Estados Unidos, o país ocidental continua sendo um dos principais destinos para turismo e imigração entre chineses. Em dias úteis, como nesta quarta-feira, a embaixada registra longas filas de aplicantes a vistos de residência. //ASSOCIATED PRESS, REUTERS