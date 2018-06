Polícia chinesa mata 8 em confronto em Xinjiang

Um breve relato postado no site de notícias do governo de Xinjiang, Tianshan Net, disse que os assaltantes atacaram uma estação policial no condado de Yarkand e atacaram um artifício explosivo, que incendiou um carro da polícia. A notícia do governo classificou o ataque como terrorista, mas não forneceu mais detalhes sobre os suspeitos.

Xinjiang tem sido centro de um movimento separatista liderado pelo grupo de etnia muçulmana uigur, uma minoria de origem turcomena que habita a região há muito tempo. Fonte: Dow Jones Newswires.