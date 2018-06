Polícia chinesa mata quatro em ataque em Xinjiang, diz rádio

O ataque a uma fazenda aconteceu na madrugada de quinta-feira depois que um homem se feriu enquanto fazia uma bomba caseira, o que levantou suspeitas, afirmou a polícia local, de acordo com a emissora sediada nos Estados Unidos

A China culpa pela violência em Xinjiang os separatistas islâmicos que querem formar um Estado independente chamado Turquestão Oriental. Algumas autoridades chinesas também culparam militantes muçulmanos treinados no Paquistão pelos ataques.

Grupos uigures no exílio e ativistas de direitos humanos dizem que a China exagera ao falar da ameaça que os militantes de Xinjiang representam.

Uigures formam apenas cerca de 40 por cento da população de 21 milhões de habitantes da região de Xinjiang, mas eles são maioria em Kashgar e outras partes do sul da região e muitos se ressentem do controle do governo na sua cultura e religião.