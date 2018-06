Polícia confirma mais uma morte no ataque em Londres

LONDRES - A polícia de Londres anunciou nesta quinta-feira mais uma morte no ataque de quarta-feira próximo do Parlamento britânico. Um homem de 75 anos foi a quarta vítima do atentado, tratado como terrorismo pelas autoridades. O autor do ataque, identificado hoje como Khalid Masood, cidadão britânico de 52 anos, foi morto pela polícia. No total, portanto, há cinco mortes confirmadas no incidente.

O homem de 75 anos que morreu nesta quinta-feira havia sido ferido na Ponte Westminster. Em comunicado, a polícia informou que os aparelhos que o mantinham vivo foram desligados e a família foi notificada.

Masood já havia sido investigado por terrorismo, mas não estava atualmente na lista de suspeitos de terrorismo do país. O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque. Em comunicado da agência de notícias Amaq, ligada ao grupo, o EI disse que o atentado havia sido uma resposta aos ataques da coalizão liderada pelos EUA no Oriente Médio. O grupo tem reivindicado a responsabilidade por ataques do tipo, mas não está clara a natureza de seu envolvimento.

Também morreram atropelados a professora Aysha Frade, o turista americano Kurt Cochran, que comemorava Bodas de Prata na Europa. A mulher dele, Melissa, ficou gravemente ferida. O policial Keith Palmer foi morto a facadas pelo agressor. / AP