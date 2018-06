Polícia confirma que atirador matou crianças em escola nos EUA

(Texto atualizado às 14h55) NEWTOWN - Um tiroteio na escola primária Sandy Hook, em Newton, Connecticut, na manhã desta sexta-feira, 14, deixou diversos mortos, entre eles crianças, de acordo com o jornal local Hartford Courant, citando fontes policiais.

A polícia local confirmou que dois atiradores entraram na escola, onde estudam crianças de 5 a 10 anos, e foram até a sala da diretoria, onde efetuaram os disparos. Um dos atiradores morreu.

Os alunos foram retirados do local com a ajuda de professores e policiais e todas as escolas públicas de Newton foram fechadas.

De acordo com a rede de notícias NBC, um hospital da região afirmou ter recebido três pacientes da escola. A polícia foi acionada para atender a ocorrência pouco depois das 9h30 (horário local).

Com Efe, NYT, Reuters e AP