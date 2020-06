Polícia continua usando a força contra manifestantes pacíficos e atraindo críticas

Manifestantes protestavam do lado de fora do Departamento de Polícia de Austin, no Texas, no fim de semana, quando policiais atiraram balas de borracha, atingindo uma mulher grávida no meio da multidão. "Meu bebê!" ela gritou em um vídeo que circulou amplamente online.

No dia seguinte, os policiais atiraram novamente - um pequeno projétil que não deveria ser letal, mas que pode causar ferimentos graves - enquanto um manifestante jogava pedras e garrafas na polícia. O projétil atingiu um manifestante negro de 20 anos em pé perto do homem jogando objetos, deixando-o em estado crítico.

Brian Manley, chefe de polícia da cidade, disse que ficou "arrasado" com o que aconteceu e estava orando pelos manifestantes. "Chorei algumas vezes hoje", disse ele a repórteres.

Os incidentes em Austin e outros como eles ecoaram nas cidades do país desde a morte de George Floyd na semana passada em Minneapolis, provocando protestos em todo o país. Manifestantes que se opõem à força policial foram recebidos com força, muitas vezes usada contra manifestantes pacíficos, espectadores e jornalistas - e grande parte dela capturada em vídeos compartilhados nas redes sociais e notícias a cabo.

Embora alguns incidentes tenham levado à punição dos policiais envolvidos, a onda de episódios muitas vezes ficou impune e levou ainda mais críticas às autoridades e perguntas sobre por que eles reagiram disparando gás, balas de borracha e contra manifestantes.

A polícia disse estar sob uma tensão incrível, enfrentando ataques violentos que incluem policiais sendo baleados, atingidos por carros ou alvos de tijolos e fogos de artifício. Veículos policiais também foram incendiados e prédios de departamentos foram atingidos, com manifestantes em Minneapolis incendiando uma delegacia na semana passada. Em Las Vegas, um policial que respondeu às manifestações foi baleado e gravemente ferido.

Steve Grammas, chefe da Associação de Proteção à Polícia de Las Vegas, um sindicato da polícia, disse que os policiais estavam tentando proteger os muitos manifestantes pacíficos, mas que às vezes elementos violentos se envolvem.

"Quando vi fotos de uma menina sendo reprimida com gás lacrimogênio na mídia, doeu", disse ele. "Eu sou pai e isso é doloroso. Mas às vezes - e eu odeio dizer isso - há danos colaterais e gás lacrimogêneo destinados aos ruins por causa de violência na multidão. ”

À medida que os protestos dominam as cidades, a violência contra a polícia levanta temores de repressão mais severa.

Embora a maioria dos protestos tenha sido pacífica, o presidente Donald Trump e outras autoridades do governo e da polícia se concentraram nos grupos que incendiaram, saquearam e causaram destruição, também transmitidas por notícias a cabo e mídia social.

Analistas dizem que temem que esses ataques possam aumentar a tensão nas ruas americanas, preocupações que eles dizem ser amplificadas pelos repetidos pedidos de Trump de que as autoridades usem muito mais força nos manifestantes.

"Ele apoia a violência contra os cidadãos que estão protestando", disse Joshua Tepfer, advogado de direitos civis em Chicago que representou clientes que alegam má conduta policial.

Em Nova York e Los Angeles, as autoridades prometeram investigações depois que policiais foram vistos agredindo manifestantes, além de detalhar as ameaças que enfrentam. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, foi criticado por dizer que não "culparia" os policiais envolvidos, dizendo que estavam lidando "com uma situação absolutamente impossível".

Michel Moore, chefe da polícia de Los Angeles, disse que os policiais estavam enfrentando decisões difíceis no calor da agitação. "As pessoas que querem que façamos algo diferente, o que elas querem que façamos?" ele disse esta semana. Os oficiais permaneceram lá? Vimos o que aconteceu com esses veículos. Vimos os pára-brisas quebrados. "

Os funcionários também lamentaram a reação de seus departamentos. Manley, o chefe de polícia de Austin, disse que outro vídeo de protestos mostrou um adolescente hispânico atingido na testa com outra munição não-letal, que também podem causar ferimentos graves.

Manley disse que o incidente, como os outros, estava sendo investigado. "Não é isso que pretendemos fazer como departamento", disse ele.

Outros incidentes em todo o país também levantaram questões sobre a abordagem da polícia.

Em Charleston, S.C., Givionne "Gee" Jordan, 23 anos, se ajoelhou durante um pequeno protesto diurno. Enfrentando policiais próximos com máscaras e o que parecia ser bastões de madeira, Jordan falou apaixonadamente e disse que todo mundo - policial ou não, negro e branco - estava com medo.

"Somos todos pessoas", disse ele em um vídeo publicado online. “Todos vocês são minha família. Todos vocês são minha família. Eu amo todos e cada um de vocês. . . . Eu não sou seu inimigo. Você não é meu inimigo.”

Enquanto o vídeo continuava, Jordan continuou falando até os policiais se aproximarem dele e o levarem embora, enquanto outros manifestantes gritavam que não podiam prendê-lo apenas por falar.

Minneapolis lutou com a violência policial. Adotou reformas. "E, no entanto, George Floyd ainda está morto."

Em uma entrevista na quarta-feira, Jordan disse que veio ao parque como parte de um grupo que pretendia varrer a bagunça deixada pelos manifestantes na noite anterior. Ele disse que queria que outros manifestantes no parque se ajoelhassem para mostrar à polícia que estavam em paz.

O chefe da polícia de Charleston, Luther Reynolds, disse à imprensa que a polícia pediu especificamente aos manifestantes que se movessem muitas vezes, avisando que seriam presos se não deixassem. No vídeo, apenas Jordan foi levado.

A polícia recusou mais comentários. "Eu estava apenas dando o meu coração a eles", disse Jordan, acrescentando que os policiais o trataram bem enquanto ele estava detido. “Eu queria mostrar a eles uma maneira melhor. Eu queria ser uma luz no mundo.”

Como o vídeo foi amplamente compartilhado on-line, "acho que cheguei a algumas pessoas", disse ele. Ativistas argumentam que as respostas mais fortes em todo o país visam silenciar os manifestantes.

"A polícia está tentando silenciar vozes negras com violência", disse Danielle Atkinson, fundadora e diretora executiva do grupo Mothering Justice, em um email. "Não vamos recuar porque nossas vidas estão literalmente em risco".

A polícia está "apenas voltando à força bruta" por frustração, disse Alex Vitale, professor de sociologia do Brooklyn College e autor de "O fim do policiamento".

"Por um lado, eles não gostam de ser difamados", disse ele. "Eles não gostam de ser resistidos [e] há muita resistência da polícia acontecendo".

Os principais oficiais da lei prometeram que seus policiais tenham que responder ao que descrevem como os elementos perigosos que procuram destruir propriedades ou roubar coisas.

"A ilegalidade não tem lugar em nossas cidades", disse David O. Brown, superintendente da polícia de Chicago, a repórteres durante manifestações no fim de semana. "E nossos oficiais defenderão a lei deste país."