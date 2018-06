Polícia da África do Sul detém 59 pessoas após eleições

Os confrontos entre os seguidores do Congresso Nacional Africano (ANC) e os do Partido da Liberdade Inkatha (IFP) começou logo após o fechamento das urnas na quinta-feira. Os conflitos se concentram no bairro de Alexandria, no subúrbio de Johanesburgo, onde o IFP perdeu as eleições para o ANC.

A polícia usou bombas de efeito moral e balas de borracha para dispersar uma multidão de até 400 pessoas, sendo que 59 foram presas. Algumas pessoas também alegam terem ficado feridas nos confrontos.

Também neste sábado, foi divulgado o resultado final das eleições no país. A contagem final de votos mostrou a vitória da ANC, com 62,15%, seguido do principal partido de oposição, a Aliança Democrática, com 22,23%. O IFP ficou em um distante terceiro lugar. Fonte: Dow Jones Newswires.