A droga foi encontrada em um caminhão no porto da cidade de Durrës, a 33 km da capital Tirana. O motorista, que é da Macedônia, foi preso.

A apreensão ocorreu um dia após a polícia local descobrir 1,6 tonelada de maconha escondida em uma floresta no sudoeste do país, que também teria a Itália como possível destino. Fonte: Associated Press.