Polícia da Alemanha prende dois suspeitos de preparar atentado contra shopping

BERLIM - Dois homens suspeitos de preparar um atentado contra um shopping em Oberhausen, no oeste da Alemanha, foram detidos pela polícia, informaram as autoridades na madrugada desta sexta-feira, 23.

Os suspeitos são dois irmãos, de 28 e 31 anos, originários de Kosovo, revelou um oficial da polícia, três dias após o atentado com um caminhão que matou 12 pessoas em uma feira natalina no centro de Berlim. A autoria da ação foi reivindicada pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

No momento, os investigadores tentam avaliar o grau de preparação para o ataque ao shopping e descobrir se há mais indivíduos envolvidos no plano, informou um oficial da polícia de Essen. Alertada pelos serviços de Inteligência, a polícia enviou equipes para a área do shopping e para uma feira de Natal próxima na noite de quinta-feira, segundo o mesmo oficial.

O centro comercial em questão é um dos maiores da Alemanha, com mais de 250 lojas e muito visitado no Natal. Ele foi construído no local da antiga siderúrgica de Oberhausen, uma cidade próxima a Essen, na antiga região industrial do Ruhr. / REUTERS