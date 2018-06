Polícia da Bélgica prende dois suspeitos de tramar atentado terrorista

A polícia da Bélgica prendeu no fim da sexta-feira dois irmãos, suspeitos de tramar um novo ataque terrorista na Bélgica, informou a promotoria federal do país neste sábado. Os suspeitos, identificados como Nourredine H. e Hamza H., foram detidos durante uma série de operações policiais na Valônia, a região de fala francesa do país.

O comunicado da promotoria diz que nenhuma arma ou explosivo foi encontrado e que não havia um vínculo aparente entre a dupla e os ataques terroristas de 22 de março no aeroporto e em uma estação de metrô de Bruxelas. Um juiz deve decidir neste sábado se há evidências suficientes para manter os suspeitos sob custódia.

O ministro do Interior belga, Jan Jambon, usou o Twitter neste sábado para elogiar a "bem-sucedida ação antiterror na Valônia".

Fonte: Dow Jones Newswires.