Polícia da França mata autor de ataque a tiros em Estrasburgo

ESTRASBURGO, FRANÇA - A polícia da França matou nesta quinta-feira, 13, o autor do ataque a tiros em Estrasburgo que deixou três mortos na terça-feira. Cherfi Chekatt foi encontrado em uma operação policial no distrito de La Meinau.

Desde a terça-feira, forças de segurança realizam buscas no nordeste do país para encontrar o suspeito, que era conhecido por ter se radicalizado religiosamente na prisão. Nascido em Estrasburgo, Chekatt tinha 29 anos e era considerado pelos serviços de inteligência como um risco de segurança em potencial.

Com uma arma automática e uma faca, ele atacou várias pessoas no centro da cidade, e se envolveu posteriormente em um tiroteio com quatro militares do dispositivo antiterrorista que patrulhavam a região, que responderam e o feriram em um braço, sem conseguir detê-lo.

Chekatt já foi condenado 27 vezes, a maior parte delas na França, mas também na Alemanha e na Suíça, sempre por roubos e por atos violentos. / REUTERS