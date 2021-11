Polícia da Holanda abre fogo e fere 7 manifestantes em ato contra restrições sanitárias

HAIA, HOLANDA - A polícia abriu fogo contra os manifestantes e sete pessoas ficaram feridas durante atos no centro de Roterdã contra restrições sanitárias em razão de um novo surto de covid-19 na noite de sexta-feira, 19.

O prefeito Ahmed Aboutaleb disse na manhã deste sábado, 20, que "em várias ocasiões a polícia sentiu que era necessário sacar suas armas para se defender". Vídeos mostram manifestantes atacando lojas do centro da idade portuária, provocando incêndios e jogando pedras e fogos de artifício nos oficiais. Aboutaleb classificou o protesto de "orgia de violência".

Ele não deu detalhes sobre o estado das vítimas. Vários policiais também ficaram feridos e houve a prisão de dezenas prenderam dezenas de pessoas e haverá mais detidos depois que as autoridades tiverem acesso a imagens de câmeras de segurança, disse Aboutaleb. De acordo com um comunicado da polícia local, a manifestação começou na rua Coolsingel e "terminou em distúrbios". "Fogos de artifício foram lançados e a polícia disparou vários tiros de alerta."

O governo tenta aprovar uma lei introduzir uma lei que permite a entrada em locais públicos somente para pessoas que estão totalmente vacinadas ou já se recuperaram da covid-19 - o que excluiria holandeses com teste negativo. O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, anunciou há uma semana um lockdown parcial, especialmente aos bares e restaurantes - que agora têm de fechar às 20 horas. A medida vale até 4 de dezembro.

Somente nesta sexta-feira, o país registrou 21 mil novos casos da doença.

Fotos da confusão mostram pelo menos um carro da polícia incendiado e outro com o parabrisa destruído após ser atingido por uma bicicleta atirada por manifestantes.

A tropa de choque usou canhões de água e o protesto foi esvaziado por volta da meia-noite no horário local.

Esse foi um dos protestos mais violentos na Holanda desde que restrições sanitárias impostas pelo governo para conter casos de coronavírus. Em janeiro, manifestantes também atacaram a polícia e incendiaram as ruas de Rotterdam depois que o toque de recolher entrou em vigor.

