Polícia da Indonésia prende 92 pessoas por saques em regiões devastadas por terremoto e tsunami

PALU, INDONÉSIA - A polícia da Indonésia disse nesta quinta-feira, 4, que 92 pessoas foram presas por saques de mercadorias em áreas devastadas pelo terremoto seguido de tsunami na Província de Célebes Central, na Ilha de Célebes.

O general da polícia nacional, Dedi Prasetyo, disse que haverá aumento na segurança para garantir o cumprimento da lei e da ordem em Palu, uma das cidades mais devastadas pelos desastres.

Uma emissora de televisão local informou que os 92 detidos foram pegos com produtos como óleo de motor, pneus, telhas de cerâmica e equipamentos agrícolas. Todos são de Palu e de distritos próximos destruídos pelos acontecimentos de sexta-feira.

A ajuda enviada tem demorado para alcançar os sobreviventes, levando moradores desesperados a invadir lojas para pegar alimentos. As autoridades afirmaram que eles poderiam pegar apenas comida e que os comerciantes serão compensados mais tarde.

Prasetyo ressaltou que o presidente da Indonésia, Joko Widodo, encorajou o retorno das atividades econômicas, mas que os estabelecimentos não podem fazê-lo sem segurança.

O Exército indonésio enviou diversos soldados para a frente de mercados, caixas automáticos, postos de gasolina e aeroportos, enquanto as autoridades trabalham para coordenar a distribuição de assistência à região, onde mais de 70 mil pessoas ficaram desabrigadas.

A agência de desastres do país disse que o número de mortos no terremoto e no tsunami subiram para 1.424. O valor foi atualizado pelo porta-voz do órgão, Sutopo Purwo Nugroho, durante uma entrevista coletiva realizada em Jacarta, capital do país. Ele acredita que outras vítimas ainda estão sob a lama e os detritos deixados pelos desastres. / AP e EFE