Polícia da Itália prende brasileiros por esquema ilegal de cidadania

Uma megaoperação da polícia da Itália prendeu, nesta terça-feira, 26, ao menos sete brasileiros e um padre que atuavam em esquemas ilegais para a concessão de cidadania italiana. Segundo o jornal Corriere della Sera, As autoridades acreditam que mais de 800 cidadanias e 200 passaportes foram emitidos pelo grupo, que teria lucrado € 5 milhões com o esquema, atuando na província de Verbano Cusio Ossola, na região do Piemonte, no Norte da Itália. Os 800 brasileiros terão seus documentos italianos anulados.

Um deles era um jogador da Chapecoense que morreu no acidente aéreo de 2016 e cuja identidade foi mantida em sigilo pela polícia. Na época do acidente na Colômbia, o atleta estava inscrito como residente de Ossola. De acordo com a polícia, duas pessoas foram presas em Ornavasso, duas em Domodossola e uma em Meina. Ao todo, a operação prendeu até o momento sete pessoas. Os presos vão responder pelos crimes de falsidade ideológica e corrupção.

Um dos membros do grupo teria convencido um padre da província de Pádua, no Vêneto, a falsificar um atestado de batismo para um solicitante de cidadania italiana. O grupo atuava na falsificação de documentos, reconstruindo relações parentais de imigrantes italianos que, na realidade, nunca existiram. Os documentos eram usados para a solicitação de cidadania a brasileiros.

A operação, batizada de Super Santos, foi coordenada pelo procurador Sveva de Liguoro, após a Prefeitura de Macugnaga desconfiar do elevado número de brasileiros firmando residência na cidade. As investigações duraram mais de um ano e desmascararam a organização criminosa que tentava enganar as autoridades italianas. O grupo gerenciava cerca de 60 apartamentos em cidades como Verbania e Novara, onde acomodavam os solicitantes de cidadania.

Milhares de documentos falsos foram descobertos depois de meses de conversas telefônicas interceptadas, inclusive em português, tocaias nos aeroportos e centenas de buscas nos prédios onde os brasileiros estavam hospedados.

De acordo com a Rai, os criminosos entrelaçavam a atividade ilícita com as agências de turismo que administravam. Eles cobravam cerca de € 7 mil (R$ 30 mil) para um pacote que incluía a confecção dos documentos falsos, a residência na Itália, o auxílio no processo para a solicitação de cidadania e passeios turísticos ao Lago Maggiore.

“Eles conseguiram obter quase mil cidadanias italianas falsas, com um volume de € 5 milhões. Oitocentos brasileiros investigados, sete prisões. São os números do enorme negócio ilegal descoberto pela operação Super Santos”, disse o vice-premier italiano e ministro do Interior, Matteo Salvini. “É preciso respeito e controle — pediu o político da Liga Norte.”

De acordo com as investigações, uma vez obtida a cidadania, os "novos italianos" pretendiam entrar nos Estados Unidos ou Canadá como cidadãos da União Europeia. Procurado, o Itamaraty disse que ainda busca informação sobre o ocorrido.

Em fevereiro de 2018, a pequena cidade de Ospedaletto Lodigiano, na região da Lombardia, na Itália, cancelou a cidadania de mais de mil brasileiros após descobrir fraudes no processo. Os 1.118 brasileiros eram acusados de pagar propina a agentes públicos para que estes atestassem o tempo mínimo de residência necessário à obtenção da cidadania.

Alguns brasileiros conseguiram obter o atestado de residência sem nunca ter ido à cidade. A comuna de Ospedaletto Lodigiano conta com 1.574 moradores de acordo com o censo. No entanto, tinha 1.188 brasileiros inscritos no registro de italianos residentes no Exterior.