Polícia da Nicarágua invade casa de candidata à presidência opositora a Ortega para prendê-la

MANAGUA - Policiais da Nicarágua invadiram a casa da candidata à presidência Cristiana Chamorro, opositora ao atual presidente, Daniel Ortega, após a Justiça determinar sua detenção. O governo Ortega havia apresentado uma denúncia de lavagem de dinheiro contra Chamorro, de 67 anos, e acusação do Ministério Público foi fornalizada na terça-feira 1º de junho.

Segundo uma nota divulgada na imprensa local, um tribunal de Managua determinou "a entrada (de policiais) e detenção de Cristiana Chamorro, acusada de gestão abusiva, falsidade ideológica e participação em lavagem de dinheiro, bens e ativos, prejudicando o Estado da Nicarágua e a sociedade do país".

Leia Também Mudança de lei eleitoral na Nicarágua provoca críticas de UE e EUA

Os agentes entraram com violência na residência de Chamorro, no sudeste de Manágua, onde ele se preparava para dar uma entrevista coletiva após a denúncia apresentada pela promotoria, disse à Agência France-Presse Arelia Barba, assistente de Cristiana.

Amigos e familiares de Chamorro tentaram ir ao local, mas a polícia e a tropa de choque impediram a passagem, mostram imagens da TV local.

Cristiana Chamorro, filha da ex-presidente Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), era a candidata à presidência com mais chances de enfrentar a quase segura candidatura de Ortega na Nicarágua e ficou praticamente fora das eleições de novembro após as acusações.

O Ministério Público começou a investigá-la depois que o Ministério do Interior a acusou surpreendentemente por supostas irregularidades na administração da fundação que leva o nome de sua mãe (FVBCH), uma organização dedicada à defesa da liberdade de expressão.

Histórico

A mãe de Cristiana derrotou em 1990 Daniel Ortega nas urnas, quando ele tentou a reeleição após o primeiro mandato (1985-1990).

"Eu sou inocente até que provem o contrário. Aqui não foram capazes de provar nenhuma acusação, portanto, podemos disputar cargos eleitorais", havia dito Cristiana Chamorro na terça-feira. Ela considera as acusações uma "farsa" para retirá-la da disputa eleitoral.

A opositora, que não é filiada a nenhum partido, estava com 21% de intenções de voto, atrás apenas de Ortega (30%), segundo uma pesquisa do instituto Cid Gallup divulgada na semana passada.

Os Estados Unidos acusaram nesta quarta-feira o presidente Ortega de temer "eleições livres". "Proibir arbitrariamente a líder da oposição Cristiana Chamorro reflete o medo de Ortega de eleições livres e justas. Os nicaraguenses merecem uma democracia real", disse no Twitter o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, que cumpre seu segundo e último dia de visita à Costa Rica.

A FVBCH encerrou as operações este ano, depois que uma lei aprovada pelo Congresso de maioria governista intensificou os controles sobre as contribuições que as ONGs recebiam do exterior e para que se declarem agentes estrangeiros. O governo considera as contribuições um risco de interferência na política interna. / AFP