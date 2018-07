Polícia da Noruega encerra busca por corpos em ilha

OSLO - A polícia norueguesa encerrou nesta quinta-feira, 28, a busca por corpos perto da ilha Utoeya, onde um membro da extrema direita matou 68 pessoas em um massacre a tiros no dia 22 de julho, disse uma autoridade de alto escalão.

"As buscas em Utoeya foram concluídas", disse o chefe de gabinete Johan Fredriksen, em entrevista coletiva.

Na sexta-feira passada, o extremista Anders Behring Breivik matou oito pessoas em um ataque a bomba no centro de Oslo e seguiu para a ilha Utoeya, onde matou 68 pessoas que participavam de um acampamento do grupo de jovens do governista Partido Trabalhista.

Em outra entrevista concedida anteiormente, a polícia havia afirmado que seguiria com a busca pelos desaparecidos, mas que não divulgariam mais detalhes a respeito sobre o número de desaparecidos e suas identidades.

"Continuaremos a busca enquanto tenhamos esperanças de encontrar algum sobrevivente", afirmou antirormente o policial Hjort Krab.

Desde sexta-feira, várias embarcações, incluindo submarinos, vistoriam as águas próximas à ilha de Utoeya, na busca de corpos de vítimas não resgatadas até o momento.