Polícia da Noruega mantém buscas na ilha de Utoya O número de mortos no ataque realizado por um homem vestido de policial na Ilha de Utoya, próxima a Oslo, chegava a 84, segundo autoridades norueguesas, o que eleva a cifra total de mortes nos violentos episódios no país para 91. O ataque ao acampamento que reunia jovens ligados ao Partido Trabalhista ocorreu cerca de duas horas depois do atentado com um carro-bomba no complexo governamental de Oslo, que deixou sete mortos e 15 feridos.