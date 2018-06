Polícia da Noruega recupera portão de campo de concentração nazista

OSLO - Um portão de ferro com o slogan nazista "O trabalho liberta" roubado do campo de concentração de Dachau foi encontrado nesta sexta-feira, 2, em Bergen, na Noruega. Um dos símbolos mais fotografados do nazismo, ele foi roubado em novembro de 2014, em um ato atribuído pela polícia alemã a uma quadrilha criminosa.

A polícia norueguesa encontrou o portão após uma denúncia anônima. Não foram dados mais detalhes sobre a descoberta do portão. A polícia da Bavária, que investiga o roubo há dois anos, disse estar colaborando com os colegas noruegueses.

"Sabemos que é um monumento importante para a Alemanha", disse a porta-voz da polícia norueguesa Margrethe Myrmehl Gudbrandsen.

O portão foi construído pelos prisioneiros do campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. AO longo de 12 anos, o campo de Dachau abrigou 200 mil prisioneiros. Ao menos 41,5 mil foram mortas.

"Foi uma violação de um sítio histórico importante", disse Jean-Michel Thomas, presidente do comitê Internacional de Dachau. / NYT