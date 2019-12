Polícia da Nova Zelândia abre investigação criminal após mortes causadas por erupção de vulcão

A polícia da Nova Zelândia disse nesta terça-feira, 10, que está abrindo uma investigação criminal para apurar detalhes da erupção vulcânica que deixou pelo menos cinco mortos na segunda-feira, 9.

Oito pessoas estão desaparecidas, mas as condições instáveis da ilha onde fica o vulcão White Island continuam impedindo uma busca. O vice-comissário de polícia John Tims não entrou em detalhes sobre a investigação criminal, mas disse que ela será feita ao lado de uma investigação dos órgãos reguladores de saúde e segurança.

O anúncio indica que as autoridades consideram que medidas de segurança possam ter sido violadas. Muitas pessoas estão questionando por que os turistas ainda podiam acessar a ilha, mesmo após especialistas em montioramento sísmico terem aumentado o nível de alerta do vulcão no mês passado. "Essas perguntas devem ser feitas e respondidas", declarou a primeira-ministra Jacinda Ardern.

Cerca de 47 pessoas estavam na ilha no momento da erupção, e muitas das vítimas resgatadas sofreram queimaduras críticas. "Para aqueles que perderam ou estão buscando familiares e amigos, compartilhamos sua tristeza e ficamos arrasados ​'', disse Ardern.

Especialistas disseram que ainda há 50% de chance de outra pequena erupção acontecer no dia seguinte, tornando muito perigoso o retorno das equipes de busca à ilha. Ardern disse que as aeronaves não viram sobreviventes, e Tims disse que as tentativas de enviar drones foram impedidas pelas condições de vento. A erupção, que aconteceu por volta das 14h na segunda-feira, gerou uma nuvem de vapor e cinzas estimada em 3.660 metros de altura.

As equipes de helicópteros desembarcaram depois, apesar do perigo, e resgataram muitos sobreviventes. Um dos barcos de resgate que retornou da ilha estava coberto de cinzas com meio metro de espessura, disse Ardern.

Russell Clark, um paramédico de terapia intensiva, disse que a cena parecia o desastre nuclear de Chernobyl, "apenas coberto de cinzas". "Foi um sentimento esmagador. Havia um helicóptero na ilha que obviamente estava lá na época, com as pás do rotor", disse Clark à emissora neozelandesa TVNZ. "Eu só posso imaginar como era para as pessoas lá na hora - elas não tinham para onde ir. "Não encontramos sobreviventes na ilha'', disse Clark. "Seria bastante traumático para eles".

Muitos dos visitantes da ilha no momento eram australianos, e Ardern disse que os neozelandeses e turistas dos Estados Unidos, China, Grã-Bretanha e Malásia também foram afetados. Alguns dos visitantes eram passageiros do navio de cruzeiros da Royal Caribbean, Ovation of the Seas.

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, disse que 11 australianos não foram encontrados e 13 foram hospitalizados. Suspeita-se que três australianos estejam entre os cinco mortos confirmados inicialmente, disse ele a repórteres em Sydney. "Temo que notícias piores estejam por vir '', disse Morrison. /AP