Polícia da Turquia confisca 12 kg de cocaína escondida em navio

ISTAMBUL, TURQUIA.- A Polícia da Turquia confiscou uma carga de 122 quilos de cocaína escondida em um navio que transportava bananas procedentes do Equador. A embarcação atracou no domingo no porto de Mersin, no sul da Turquia, informou nesta segunda-feira, 7, a imprensa local.

A droga foi localizada na véspera após o barco, que navegava com bandeira da Libéria, ser inspecionado com o auxílio de máquinas de raios X, segundo a agência de notícias Anadolu.

De acordo com o meio de comunicação, a polícia deteve na operação sete pessoas, mas não detalhou sua nacionalidade. A droga confiscada está avaliada em mais de € 5 milhões.

O escritório do governo na Província de Mersin apontou que nos últimos anos registrou-se um aumento no tráfico de drogas na região, um corredor de passagem para os países árabes. / EFE