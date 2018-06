Polícia da Turquia prende homem suspeito de tentar realizar ataques com faca em embaixada israelense

ANCARA - A polícia da Turquia atirou e prendeu nesta quarta-feira, 21, um homem do lado de fora da embaixada de Israel em Ancara suspeito de tentar perpetuar ataques com faca, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores israelense.

"A equipe está segura. O agressor foi ferido antes de alcançar a embaixada", disse o porta-voz por mensagem de texto. "O agressor foi baleado e ferido por um segurança".

A emissora NTV relatou que o incidente ocorreu à medida que duas pessoas tentavam entrar na embaixada.

Segundo a rede CNNTürk, o homem preso é um pedreiro de 38 anos, natural de Konya, na região central da Turquia, e que sofre de uma doença mental. Ele atacou um policial turco que fazia a segurança da embaixada após gritar "queremos mudar todo o Oriente Médio".

Ancara indicou em comunicado que o agressor parece não ter qualquer relação com organizações terroristas. Ele levou um tiro na perna e foi internado em um hospital da capital.

Depois do incidente, agentes do esquadrão antibombas da polícia da Turquia examinaram um pacote suspeito encontrado perto do edifício onde está localizada a embaixada. No entanto, descobriu-se que o objeto era inofensivo.

Israel e Turquia normalizaram suas relações diplomáticas em junho, após seis anos de congelamento em razão da morte de um grupo de ativistas turcos atacados pelas Forças Armadas israelenses quando tentavam romper o bloqueio militar na Faixa de Gaza. / REUTERS e EFE