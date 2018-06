Polícia de Ferguson prende manifestantes

Os participantes do protesto se reuniam nas proximidades das rampas de acesso à rodovia nesta quarta-feira para depois bloquearem a estrada. Os policiais alertaram para que eles saíssem da rua, mas alguns recusaram. Ao menos sete pessoas foram algemadas.

Segundo os organizadores, a ideia é causar um congestionamento que pare a rodovia e esperar para serem presos. A Patrulha Rodoviária do Estado do Missouri e os departamentos de polícia da cidade declararam que vão "assegurar a lei e garantir a segurança pública" do protesto. Fonte: Associated Press.